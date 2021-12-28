Дополнительные пункты продажи билетов на междугородние автобусы открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Билеты на любые междугородние автобусы теперь можно будет приобрести в северном вестибюле станции столичного метро "Орехово" и на выходе к автовокзалу из метро "Саларьево", сообщили в пресс-службе Дептранса.

Дополнительные пункты продажи билетов открыли в связи с растущим спросом на международные и междугородние поездки, в частности перед праздниками.

В самые загруженные дни на станциях метрополитена будут открыты 5 касс.

Кроме того, приобрести билеты на междугородние автобусы можно и на онлайн-сервисах, в кассах автовокзалов и на Павелецком вокзале у выхода из метро к поездам.

Ранее сообщалось, что пятый международный автовокзал Красногвардейский появится в Москве до конца 2022 – начала 2023 года. С обновленного автовокзала будут отправляться 2,5 тысячи пассажиров по 52 направлениям на юг, юго-восток и юго-запад России и в страны ближнего зарубежья.