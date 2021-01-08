Сергей Собянин назвал лучший автовокзал в Москве

Фото: instagram.com/mossobyanin

Два новых автовокзала открылись в столице в 2020 году, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Instagram. Речь идет об автовокзалах "Саларьево" и "Центральный" у станции столичного метро "Щелковская".

По словам мэра, последний стал лучшим в городе.

"Центральный" теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на первый этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ", – пояснил Собянин.

Он добавил, что на территории "Центрального" также есть детский уголок.

Также глава города рассказал, что в Москве в последние годы уделялось большое внимание развитию автовокзалов. В частности, в 2015 году открылся международный вокзал "Южные ворота", а в 2019 году – "Северные ворота".

Автовокзал "Центральный" связывает Москву с десятками городов Подмосковья, другими регионами РФ и государствами. На месте старого автовокзала был построен новый многофункциональный комплекс "Щелковский". В него которого вошли автовокзал, торгово-развлекательный центр и подземный паркинг.

Автовокзал "Центральный" занимает первый и последний этажи многофункционального комплекса. Зона отправления междугородних автобусов расположена на шестом этаже.

С автовокзала автобусы будут отправляться в Московскую область и 12 городов России. Кроме того, в расписании будут международные рейсы. Планируется, что ежедневно автовокзал будет обслуживать 216 рейсов, 3 тысячи пассажиров.

