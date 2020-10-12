12:35
Фото: соцсети
Новый пригородный вокзал появится в Щербинке в Москве, специалисты уже начали подготовку к строительству, сообщает пресс-служба Дептранса в телеграм-канале.
"Станцию Щербинка МЦД-2 ждут большие перемены. Она изменится до неузнаваемости и станет новым пригородным вокзалом. Там уже началась подготовка к строительству надземного терминала", – говорится в сообщении.
Как отмечается, на станции появится новая инфраструктура. Так, терминал оборудуют кассами и турникетами. Также на станции появится зал ожидания с туалетами. Сходы на платформы оснастят лифтами и эскалаторами, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке через железнодорожные пути МЦД-2 вблизи дома 8 по улице Новостроевской.
В переходе длиной 75,5 метра и шириной 4 метра установят два лифта для маломобильных граждан и три лестничных схода. По мнению специалистов, новый объект позволит пешеходам комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути.
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