Началось благоустройство территории около станции МЦД-2 Курьяново

08:18
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На юго-востоке столицы начались работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 Курьяново, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Горожане неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию, теперь это пожелание будет выполнено", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
По его словам, специалисты обустроят тротуары и велодорожку, покроют асфальтом проезжую часть. Также там установят фонари с энергосберегающими лампами.
Бирюков добавил, что в районе станции организуют пункты проката велосипедов и самокатов, а для автомобилистов обустроят небольшую парковку.
Вице-мэр уточнил, что работы планируют завершить к июню 2021 года.
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов ранее заявил, что запуск станции Курьяново МЦД-2 позволит экономить время в пути по городу. Также он отметил, что в три раза сократится и время в пути при использовании общественного городского транспорта. А интеграция в единую систему положительно скажется на транспортных расходах горожан, отметил глава Дептранса.
Первый поезд на новую станцию Курьяново МЦД-2 прибыл утром 13 июля. Общая площадь станционного комплекса составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В нее включены платформа островного типа, а также переходы и технические помещения.
"Мосгорсправка": МЦД
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