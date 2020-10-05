Началось благоустройство территории около станции МЦД-2 Курьяново

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-востоке столицы начались работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 Курьяново, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Горожане неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию, теперь это пожелание будет выполнено", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, специалисты обустроят тротуары и велодорожку, покроют асфальтом проезжую часть. Также там установят фонари с энергосберегающими лампами.

Бирюков добавил, что в районе станции организуют пункты проката велосипедов и самокатов, а для автомобилистов обустроят небольшую парковку.

Вице-мэр уточнил, что работы планируют завершить к июню 2021 года.

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов ранее заявил, что запуск станции Курьяново МЦД-2 позволит экономить время в пути по городу. Также он отметил, что в три раза сократится и время в пути при использовании общественного городского транспорта. А интеграция в единую систему положительно скажется на транспортных расходах горожан, отметил глава Дептранса.

Первый поезд на новую станцию Курьяново МЦД-2 прибыл утром 13 июля. Общая площадь станционного комплекса составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В нее включены платформа островного типа, а также переходы и технические помещения.