Территорию возле будущей станции МЦД-2 Печатники начали благоустраивать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возле будущей станции МЦД-2 Печатники на юго-востоке Москвы стартовало благоустройство территории, сообщается на сайте mos.ru. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в этом году работы запланированы на Шоссейной улице, а в следующем их продолжат на улице Гурьянова.
"Сейчас на пути, который ведет к станции, очень плохие тротуары и недостаточное освещение. Нужно создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей, так как с открытием станции пешеходный поток на этой дороге значительно увеличится", – отметил Бирюков.
Он рассказал, что на данном участке планируется заменить так называемые народные тропы пешеходными дорожками. Специалисты установят шесть остановочных павильонов, в которых пассажиры смогут укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. Также сквер возле дома 11 на Шоссейной улице будет обновлен. По словам Бирюкова, полностью благоустройство будет завершено в 2021 году
Ранее сообщалось, что через пути Московских центральных диаметров (МЦД-1) построят три пешеходных перехода. Два из них проложат в районе домов 35-37Г по улице Яблочкова и рядом с домом 29 по Дмитровскому шоссе. Еще один переход сделают надземным, его построят в районе домов 5-7 по Дмитровскому шоссе.
На участке МЦД 2 переносят пути под новую платформу
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