Реконструкцию станции МЦД-2 Подольск планируют завершить в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реконструкцию конечной станции МЦД-2 "Курско-Рижский" Подольск планируется завершить в октябре 2020 года, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Взамен старых платформ возведены две новые "островные" и одна "береговая" с навесами, современной навигацией и освещением. Реконструирован подземный переход, расширены выходы, установлено шесть эскалаторов и четыре лифта.

Проведены работы по строительству парка оборота и экипировки электропоездов, там уложили четыре новых приемо-отправочных пути. Сейчас ведется строительство пассажирского вестибюля и здания для отдыха локомотивных бригад.

Это третья станция на МЦД-2, реконструкция которой завершается в текущем году. Также на втором диаметре ведется строительство новых станций Марьина роща, Печатники и Щукинская. Стартовала масштабная реконструкция участка Каланчевская – Курская.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.

До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.