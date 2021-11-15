Билеты на междугородние автобусы теперь можно купить на Павелецком вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На Павелецком вокзале появилась касса, в которой можно купить билеты на любые маршруты междугородних автобусов, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Касса находится у выхода из метро к поездам Павелецкого направления.
"Это еще один важный шаг к снижению количества нелегальных перевозок и обеспечению москвичей доступным и безопасным междугородним транспортом", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.
В Москве в прошлом году открылись два новых автовокзала. Речь идет об автовокзалах "Саларьево" и "Центральный" у станции столичного метро "Щелковская".
Как рассказал Сергей Собянин, последний стал лучшим в городе. Автовокзал "Центральный" связывает Москву с десятками городов Подмосковья, другими регионами РФ и государствами. На месте старого автовокзала был построен новый многофункциональный комплекс "Щелковский".
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