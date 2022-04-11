Путин поручил изучить вопрос сдерживания роста цен за проезд в транспорте в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета изучить вопрос сдерживания роста цен за проезд в общественном транспорте в России.

Речь идет о городском, пригородном и междугородном сообщении. Результаты о проделанной работе должны быть представлены до 15 июля, сообщается на сайте Кремля.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги (РЖД) делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты.

Министр напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки государство также предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.

