Матвиенко заявила, что частные операторы ж/д перевозок должны работать в интересах РФ

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Частных операторов железнодорожных перевозок необходимо поставить на место, чтобы они работали в интересах России. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время встречи с гендиректором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

Матвиенко выразила мнение, что железные дороги должны быть государственными. По ее словам, раньше всеми вагонами распоряжались РЖД, а после частные компании отцепили хорошие вагоны и начали диктовать условия.

"Сегодня у нас мобилизационная экономика. Я считаю, что надо поставить на место этих частных операторов, чтобы они сейчас работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", – подчеркнула Матвиенко.

При этом она отметила, что сейчас не идет речи о национализации. Матвиенко со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова добавила, что большая часть частных вагонов стоит на железных дорогах без работы, из-за чего снижается грузопропускная способность.

"Те, кто проявит ответственность, остаются в рынке. Те, кто нет, спасибо, до свидания, занимайтесь другим бизнесом. Они еще будут диктовать тарифы, решать, ехать или не ехать, брать или не брать санкционную продукцию. Это что за вольности такие?" – заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Siemens приостанавливает действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан". Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро.

