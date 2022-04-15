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Москва 24

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Город

07:35

Москва выделила около 58 гектаров земли на дорожное строительство в 2022 году

городстроительство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о планах по дорожному строительству в столице, сообщает портал мэра и правительства города.

"Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно. С начала 2022 года были заключены 52 договора для создания на территории площадью 58 гектаров новых объектов транспортной инфраструктуры", – заявил представитель мэрии.

Ефимов отметил, что в столице активно реализовывают проекты по строительству дорог, развязок на пересечении автомобильных трасс, путепроводов над железной дорогой и других объектов.

Участки передают застройщикам в рамках госуслуги "Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование". С начала года, по словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, было подано 246 заявок от подрядчиков, работающих по городскому заказу.

Гаман добавил, что в Москве созданы удобные условия для работы по крупным инфраструктурным проектам. В качестве преимуществ он отметил обработку обращений в онлайн, а также упрощенный пакет документов.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице не планируется снижать темпы и объемы строительства, несмотря на санкционное давление иностранных государств. Он напомнил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места и в других сферах экономики.

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