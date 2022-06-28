Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮАО

16:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД с путепроводом через реку Городню завершено почти на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на данном дорожном объекте.
Мэр отметил, что ЮВХ является частью Московского скоростного диаметра, а также обеспечивает транзитное движение мимо центра.
"Этот участок, на котором мы находимся, связывает сразу несколько районов. Это Сабурово, Царицыно, Бирюлево, улучшая транспортную доступность. Сам участок является вторым коридором ЮВХ. Первый коридор будет проходить по улице Каспийской. Он находится в проектировании. Этот же участок находится в такой активной стадии строительства. Около половины объема строительства уже завершено", – рассказал градоначальник.
Он подчеркнул, что завершить строительство данного участка планируется в конце 2023 года.
По словам Собянина, строительство каждого участка ЮВХ должно быть завершено в одно и то же время, чтобы обеспечить синхронный запуск движения по всей трассе.
В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика ОАО "МИКС" Фарит Хайдаров доложил мэру, что на данном участке работают свыше 300 человек, строительство идет по графику.
"Готовность трех мостовых сооружений в районе 90%, а основная дорога – в районе 60%", – добавил Хайдаров.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что готовность участка ЮВХ от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 48%.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.
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