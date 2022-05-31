Строительство путепровода через Кавказский бульвар завершается на юге столицы

13:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты завершают строительство путепровода через Кавказский бульвар на юге Москвы, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"Путепровод через Кавказский бульвар станет частью участка Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, его готовность оценивается в 90%", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что завершен монтаж пролетного строения, ведется гидроизоляция и работы по устройству выравнивающего слоя. Также специалисты занимаются подготовкой к укладке асфальта.
По словам Бочкарева, технический пуск движения по путепроводу через Кавказский бульвар запланирован на конец лета. А общая строительная готовность участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД в настоящее время составляет 60%.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что помимо путепровода через Кавказский бульвар, на участке скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД строятся еще три путепровода: через улицу Кантемировскую, реку Городню и Котляковский ручей.
Ранее сообщалось, что строительная готовность участка Московского скоростного диаметра между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. При этом строительство эстакады ведется без остановки движения, а надвижка пролетного строения ведется одновременно на трех участках: над Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и над улицей Шоссейной.
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