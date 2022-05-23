Сооружение трех опор моста через реку Битцу завершилось в столице

09:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили сооружение оснований трех опор моста через реку Битцу в рамках строительства Московского скоростного диаметра, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что мост находится на участке, который соединит МКАД с дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
"Выполнены работы по погружению свайного основания под три из пяти опор моста, также ведется устройство технологических площадок для сооружения свайных оснований оставшихся двух опор", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
На мосту будет по четыре полосы в каждом направлении. Также там организуют съезды с Московского скоростного диаметра на МКАД и Симферопольское шоссе.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что длина моста составит 109 метров, ширина – 40 метров. На сегодняшний день на объекте уже уложили более 300 кубометров бетона.
Ранее Бочкарев рассказал, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца года. На сегодняшний день готовы уже два путепровода, две эстакады и два моста. Он добавил, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.
Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов почти на 50% – Бочкарев
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