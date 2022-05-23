Бочкарев: юго-восточную часть Московского скоростного диаметра могут достроить в 2023 году

12:32
Участок СВХ между Ярославским и Дмитровским шоссе планируют запустить в 2022 году
Строительство юго-восточной части Московского скоростного диаметра планируется завершить в 2023 году. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Юго-Восточная часть нашего Московского скоростного диаметра – от Рязанского проспекта и вниз, выход на МКАД, на Варшавку – планируем завершить в 2023 году", – заявил Бочкарев.
Он отметил, что с юга к МСД примкнет новая магистраль – Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Бочкарев напомнил, что несколько лет назад в столице запустили дорогу, которая соединяет Киевское и Калужское шоссе.
"Сейчас мы концентрируемся на соединении Киевского шоссе и Боровского шоссе, и ведутся работы на участках, соединяющих Калужское и выход на Варшавку. Там очень много необходимо учесть, поскольку город развивается, мы перепроектировали ряд элементов", – подчеркнул Бочкарев.
По оценке заммэра, дорогу от Боровского до Варшавского шоссе завершат за 2022–2023 годы. Бочкарев пояснил, что эта магистраль важна, так как она соединит все районы ТиНАО.
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.
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