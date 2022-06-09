Участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе завершили на 70%

11:41
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты на 70% завершили строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"В настоящее время ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, работы по сооружению монолитных конструкций выходов № 2 и 3. Кроме того, продолжается устройство пароизоляции покрытия тоннельной части пешеходного прохода станции метро "Ботанический сад", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В настоящее время происходит устройство дождевой и кабельной канализаций. Уточняется, что общая протяженность дорог, предусмотренная проектом, составляет 22 километра, из которых 10 километров – искусственные сооружения.
По словам Бочкарева, в рамках участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе уже открыты 14 километров дорог, в их числе – две эстакады, два путепровода и два моста.
Гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова подчеркнула, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе пересекает пути двух направлений МЖД, проходя вдоль МЦК. При этом на полукилометровом отрезке она полностью покрывает третий путь МЦК.
"Чтобы обеспечить бесперебойное движение на важном для мегаполиса виде транспорта, наши специалисты предусмотрели переустройство железнодорожных путей по временной схеме. На период строительства составы переведены на специально проложенный путь. Таким образом, создаются безопасные условия для оперативного строительства объекта", – добавила Бочкарев.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство моста через Москву-реку на участке МСД завершено на 60%.
По его словам, на данный момент ведутся работы по подготовке к опусканию на опорные части металлоконструкций пролетных строений сооружения, работы по устройству подпорных стен, опор правобережной эстакады, продолжаются укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций. Также строятся временная дорога по улице Каспийской, канал теплосети и ведутся другие работы.
Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов почти на 50% – Бочкарев
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