Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮВАО

14:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы – второй очереди Московского скоростного диаметра – должно завершиться в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Здесь, на этом участке, три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и улицу Каспийскую. Сложнейший проект. Казалось бы, короткий достаточно – 8 километров прямого хода, но из них 3 километра находится в воздухе на огромных эстакадах, плюс прилегающая дорожная сеть", – заявил градоначальник.
Собянин напомнил, что Юго-Восточная хорда призвана связать 22 района Москвы, в которых совокупно проживают 2,5 миллиона жителей. Кроме того, за счет нее улучшится транспортная ситуация в прилегающих округах и в Московской области.
"Важнейший и сложный проект. Более 50 искусственных сооружений", – подчеркнул Собянин.
Руководитель компании – генерального подрядчика АО "Дороги и мосты" Владимир Власов заявил, что задача на участке будет выполнена раньше срока, обозначенного контрактом (то есть до конца I квартала 2024 года), за счет высокого темпа строительных работ.
Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской началось в 2019 году. Данный отрезок магистрали готов на 45%. Шестиполосную трассу проложат через Каширское шоссе и Южную рокаду, а также по новому мосту через Москву-реку и семи эстакадам.
Планируется создание дополнительных съездов с хорды на прилегающую улично-дорожную сеть. Помимо этого, проектом предусмотрена реконструкция Каспийской улицы. Всего на обозначенном участке возведут и реконструируют 12,4 километра дорог.
Накануне Сергей Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы. Мэр подписал постановление о реконструкции улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное.
Строительство участка Юго-Восточной хорды завершено на 50%
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