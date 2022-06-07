Два проезда и маршрут общественного транспорта свяжут Каширское шоссе и Елецкую улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное построят два новых проезда, по которым также пройдет новый маршрут общественного транспорта, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, существующую сеть планируют расширить и реконструировать, уже по обновленным улицам запустят новый маршрут наземного транспорта.

"Он пройдет по Проектируемому проезду № 964 и участку Елецкой улицы. После реализации снизится нагрузка на пересечении Каширского шоссе и Ясеневой улицы, а также появятся условия для дальнейшего развития в этом районе", – пояснила Княжевская.

Также там возведут 13 новых наземных пешеходных переходов, что создаст удобную и доступную среду и доступ к остановкам общественного транспорта, жилым домам и другим точкам притяжения.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о проекте реконструкции улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей. Всего на территории жилой застройки реконструируют и построят 1,9 километра дорог.

В районе появятся Проектируемые проезды № 963, 5388 и 1, а также проезд от Проектируемого проезда № 963 к отстойно-разворотной площадке наземного транспорта. Согласно проекту, на обновленных городских улицах появятся широкие тротуары с современными остановочными павильонами, пешеходными переходами и озеленением.

