Мост около делового центра "Москва-Сити" построен более чем на 80% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по строительству моста через Москву-реку в составе северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) выполнены на 80%, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сооружение соединит деловой центр "Москва-Сити" с правым берегом реки и станет важной частью будущей магистрали.

"В настоящее время строительство СДКП ведется на всем протяжении будущей трассы. Первая платная автомобильная дорога столицы должна открыться в конце 2023 года. Сегодня завершается строительство моста через Москву-реку вблизи делового центра", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в настоящее время ведется бетонирование монолитных парапетных ограждений на нем и на съезде к Пресненской набережной. Предполагается, что сооружение будет полностью готово в августе этого года.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что дублер Кутузовского проспекта создаст дополнительную связь между МКАД и ТТК, а также улучшит транспортную доступность западных районов столицы, где проживают более 800 тысяч человек.

"Кутузовский проспект, Рублевское и Можайское шоссе, Северо-Западную хорду личные автомобили будут проезжать примерно на 6,5 минуты быстрее. За счет перераспределения потока машин пассажиры маршрутов городского транспорта на этих улицах смогут сэкономить 15–20 процентов времени за поездку", – рассказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году. По его словам, в рамках проекта возводится порядка 20 километров дорог. Треть из объектов – это эстакады, путепроводы и мосты.

По словам мэра, когда откроется Северный дублер, от МКАД до ММДЦ "Москва-Сити" можно будет доехать за 7–8 минут, сейчас же на такой путь уходит не менее 30 минут.

Работы на Северном дублере Кутузовского проспекта стартовали в 2019 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской и далее выйдет на Северный обход Одинцова в Московской области.

