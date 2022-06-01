Эстакада с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД готова на 45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по строительству эстакады с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД) выполнены на 45%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На юго-востоке столицы в рамках строительства Южной рокады продолжается реконструкция двух транспортных развязок – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотней. Уже на 45% построена правоповоротная эстакада-съезд с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД", – приводит слова Бочкарева пресс-служба департамента строительства.

Заммэра уточнил, что в настоящее время готовность двух реконструируемых развязок оценивается в 12%.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, всего в рамках проекта реконструкции развязок специалисты строят шесть эстакад, три путепровода, подземный пешеходный переход в районе дома 1 в 1-м Покровском проезде и два надземных перехода для пешеходов в районе пересечения улицы Верхние Поля с МКАД со стороны парка "Кузьминки-Люблино" и от ТЦ "Мега" к ТЦ "Садовод".

Загрутдинов добавил, что на участке реконструируют в общей сложности почти 16 километров дорог.



Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются работы по реконструкции клеверных развязок на МКАД. Специалисты создают направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. По словам Сергея Собянина, за последние 10 лет на МКАД появились 18 новых развязок. В настоящее время специалисты работают еще над четырьмя. Новые развязки будут расположены на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней.

