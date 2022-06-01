Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11:50

Эстакада с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД готова на 45%

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по строительству эстакады с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД) выполнены на 45%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На юго-востоке столицы в рамках строительства Южной рокады продолжается реконструкция двух транспортных развязок – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотней. Уже на 45% построена правоповоротная эстакада-съезд с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД", – приводит слова Бочкарева пресс-служба департамента строительства.

Заммэра уточнил, что в настоящее время готовность двух реконструируемых развязок оценивается в 12%.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, всего в рамках проекта реконструкции развязок специалисты строят шесть эстакад, три путепровода, подземный пешеходный переход в районе дома 1 в 1-м Покровском проезде и два надземных перехода для пешеходов в районе пересечения улицы Верхние Поля с МКАД со стороны парка "Кузьминки-Люблино" и от ТЦ "Мега" к ТЦ "Садовод".

Загрутдинов добавил, что на участке реконструируют в общей сложности почти 16 километров дорог.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются работы по реконструкции клеверных развязок на МКАД. Специалисты создают направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. По словам Сергея Собянина, за последние 10 лет на МКАД появились 18 новых развязок. В настоящее время специалисты работают еще над четырьмя. Новые развязки будут расположены на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней.

Собянин рассказал о реконструкции клеверных развязок на МКАД

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать