Путепровод в районе Внуково отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Путепровод, расположенный на пересечении Боровского шоссе в районе Внуково, отремонтируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Соответствующая проектная документация уже согласована.

"Проектом предусмотрено восстановление и ремонт несущих конструкций путепровода, замена навесной гранитной облицовки стен на металлокерамические панели, а также восстановление систем жизнеобеспечения", – рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, во время капитального ремонта путепровод оборудуют системами контроля и управления доступа, а также системами охранной и пожарной сигнализации. В помещениях тоннеля появятся световые оповещатели и табло "Выход".

Служебные помещения будут оснащены устройствами, передающими сигналы о любых нарушениях безопасности. Также предусмотрена замена систем отопления и электроснабжения, автоматизация и диспетчеризация систем вентиляции и водоотведения.

Всего в текущем году в Москве планируют построить 91 километр дорог, в том числе 19 мостов, эстакад, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.

Ранее специалисты завершили сооружение оснований трех опор моста через реку Битцу в рамках строительства Московского скоростного диаметра. Мост находится на участке, который соединит МКАД с дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.