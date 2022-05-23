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13:47

Четыре развязки на МКАД реконструируют к 2023 году

городстроительствоэксклюзив

Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершат до конца года – Бочкарев

Четыре развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Липецкой улицей и Верхними Полями достроят к 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, пересечение с Осташковским шоссе планируют завершить до конца года, так как этот объект в большей степени готовности. Бочкарев допустил и окончание строительства развязки на Липецкой улице к концу года. Работы на Алтуфьевском шоссе и улице Верхних Полях завершат в следующем году.

"На МКАД было реконструировано 18 крупных развязок. Каждая из них в разы улучшает движение и на месте пересечения, и в целом на МКАД", – отметил Бочкарев.

Заммэра города подчеркнул, что большая трудность при реализации этих проектов заключается в подготовке площадки к строительству.

"Москва – это мощный мегаполис, который снабжается: вода, электричество, канализационное, теплоснабжение. И во всяком строительстве нам нужно вынести подземные коммуникации, чтобы опоры не попадали на эти сети", – пояснил Бочкарев.

Он добавил, что строительство ведется рядом с действующими объектами дорожного хозяйства. При этом работы необходимо проводить, не прерывая движения.

Ранее Бочкарев рассказал, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73%. Проект предполагает строительство 8,7 километра дорог. Среди них – четыре транспортных сооружения протяженностью 1,6 километра, два боковых проезда и ряд других дорожных объектов.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.

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