Путепровод с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу готов на 55%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительные работы на путепроводе с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра завершены на 55%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по устройству опор путепровода и укрупнению металлических конструкций пролетного строения.

"Всего на пересечении МКАД с Липецкой улицей предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог: семь путепроводов, тоннель на левопоротном съезде с внешней стороны МКАД. Для пешеходов построят четыре надземных перехода. Работы по реконструкции развязки завершены уже на четверть", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, реконструкция развязки позволит автомобилистам комфортно выезжать на трассу М4 "Дон".

"На шести путепроводах продолжаются работы по сооружению подпорных стен, перекладке газопроводов, электрических сетей, устройству дождевой канализации и временных дорог", – уточнил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются работы по реконструкции клеверных развязок на МКАД. Специалисты создают направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами.

По словам Сергея Собянина, за последние 10 лет на МКАД появились 18 новых развязок. В настоящее время специалисты работают еще над четырьмя. Новые развязки будут расположены на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней.

