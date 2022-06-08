Бочкарев: в Москве переходят на отечественный софт для реализации строительных проектов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Стройкомплекс Москвы продолжает внедрение технологий информационного моделирования (BIM) и переход на российское программное обеспечение (ПО). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных", – рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что процесс перехода проходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов.

По его словам, с использованием BIM в столице проектируются различные объекты, в числе которых пожарные депо, образовательные учреждения, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги.

Бочкарев добавил, что цифровизацию своей деятельности проводят как бюджетные застройщики, так и частные девелоперы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Мэр отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ и логистики.

В 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона квадратов будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов.

