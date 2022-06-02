Путин поручил привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог за 5 лет

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Владимир Путин заявил, что с учетом динамики дорожного строительства и задач сбалансированного развития страны необходимо привести в порядок 85% опорной сети дорог.

"Не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие 5 лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны", – сказал глава государства.

В ходе совещания по вопросам дорожного строительства Путин отметил, что необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства, выполнять работы раньше поставленных сроков и быстрее вводить новые участки. Для этого, по его словам, есть все ресурсы и возможности.

"Причем в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть дорог", – подчеркнул Путин, добавив, что граждане пользуются дорогами ежедневно, поэтому они должны быть качественными.

Ранее сообщалось, что в пяти городских округах Московской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 235 километров региональных дорог. На данные округа придется более трети объемов от общего плана.

