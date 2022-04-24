До конца сезона в Подмосковье отремонтируют 235 км региональных дорог в пяти округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пяти городских округах Московской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 235 километров региональных дорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, на данные округа придется более трети объемов от общего плана, что делает их лидерами по объемам регионального ремонта. Восстановлением дорожного полотна займется Мосавтодор.

"При этом порядка 100 километров покрытия обновят по просьбам жителей на портале "Добродел". Благодаря этому проезд для жителей Егорьевска, Воскресенска, Дмитрова, Одинцова и Волоколамска станет комфортнее и безопаснее", – добавил Гержик.

Наибольший объем работ планируют выполнить в Егорьевском городском округе, где отремонтируют девять участков региональных дорог. Их общая протяженность составит порядка 63 километров. На втором месте оказался Волоколамский городской округ, где обновят 10 участков региональной сети длиной более 46 километров.

Следом идет Дмитровский горокруг, где отремонтируют шесть участков дорог протяженностью более 45 километров. В Одинцовском городском округе покрытие обновят на семи участках дорог длиной около 42 километров. В Воскресенске запланирован ремонт пяти участков автодорог, длина которых составляет 39,5 километра.

В пресс-службе министерства уточнили, что в ходе ремонта на всех участках заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Работы стартуют после наступления благоприятных погодных условий. Завершить их планируют в сентябре.

Ранее пресс-служба столичного департамента строительства сообщила о завершении строительства основных конструкций двух эстакад. Работы проводятся по проекту строительства участка автодороги от улицы Лухмановской до границ с Подмосковьем. Планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью 12,9 километра.