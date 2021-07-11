Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в регионах

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Правительство РФ направит 1,2 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

"Около 1,2 миллиарда рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – сказано в сообщении.

На заседании правительства 8 июля Мишустин подчеркнул, что для восстановления дорог, поврежденных от паводков, выделят более миллиарда рублей. Уточняется, что на финансирование могут рассчитывать девять регионов, среди которых Иркутская и Амурская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Еврейская автономная область.

Отмечается также, что Липецкой области деньги пойдут на продолжение строительства восточного обхода регионального центра, в Орловской – на восстановление моста через реку Зушу, а в Северной Осетии на выделенные средства смогут завершить путепровод на дороге Владикавказ – Лескен-2.

Кроме того, в кабмине подчеркнули, что поддержание и расширение дорожной инфраструктуры – одно из ключевых направлений работы. За этот год на подобные нужды уже было направлено 130 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит свыше 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки. Также кабмин выделит свыше 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям – одиночкам детей в возрасте 8–17 лет. Это касается и мам, и пап.

