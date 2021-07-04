Мишустин утвердил план развития деятельности РФ в Антарктике

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Правительство РФ утвердило план действий по развитию деятельности страны в Антарктике. Решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина
В перечень вошли модернизация экспедиционной инфраструктуры, проведение комплексных научных исследований, охрана окружающей среды, а также повышение квалификации участников экспедиций.
Всего план содержит более чем 50 мероприятий. Они помогут России укрепить позиции в регионе, а также станут новым толчком антарктических экспедиций.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 миллиарда рублей в разработку туристических территориальных проектов.
Кроме того, Мишустин дал поручение своему заместителю Дмитрию Чернышенко лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом. Глава кабмина также подчеркнул, что туристы должны иметь возможность беспрепятственно посещать Долину гейзеров. Премьер поручил проработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.
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