Правительство направит более 1 млрд рублей на разработку туристических проектов

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 миллиарда рублей в разработку туристических территориальных проектов. Об этом говорится на сайте кабмина.
"Более 1 миллиарда рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории – это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что планы будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, увеличению числа гостиниц и моделированию туристических потоков. Также в них представят концепцию транспортного и инженерного обеспечения.
Ранее Мишустин дал поручение своему заместителю Дмитрию Чернышенко лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом. Глава кабмина также подчеркнул, что туристы должны иметь возможность беспрепятственно посещать Долину гейзеров. Премьер поручил проработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.
Слова Чернышенко о том, что если посетителей в Долине гейзеров будет много, то они просто вытопчут все, прокомментировал Владимир Путин. По мнению главы государства, туристы не вытопчут долину на Камчатке, если там продумать необходимую инфраструктуру.
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