В Совфеде и Госдуме оценили идею продлить отпуск отдыхающим в России

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Увеличение срока отпуска для граждан, отдыхающих на российских курортах, понесет дополнительные расходы для работодателей, поэтому данное предложение вряд ли будет реализовано законодательно, заявил первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Идея понятная, обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России. Но в летний период она и так загружена достаточно", – сказал он, передает РИА Новости.

Рязанский пояснил, что в остальной период значительную поддержку отрасли оказывает программа туристического кешбэка. Введение же дополнительных отпускных дней станет тяжелым бременем для предприятий. Кроме того, реализация инициативы потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, которое возможно лишь при участии кабмина, профсоюзов и работодателей.

"Я полагаю, что это очередное пожелание, которое вряд ли дойдет до реализации в виде закона", – отметил сенатор.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил предложение ввести дополнительный стимул для граждан выбирать отечественные курорты как "правильное и хорошее". Однако, по его словам, оно требует тщательного анализа.

"Нужно смотреть, способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счет тех готовых к приему мощностей, прежде всего, пансионатов, домов отдыха, санаториев, которые есть на территории России", – передает слова Гутенева RT.

Депутат подчеркнул, что также необходимо узнать мнение работодателей относительно данной инициативы.

"В целом, мне кажется, эта идея вполне заслуживает внимания, но вопрос в том, стоит ли ее начинать реализовывать сегодня или, может быть, реализовывать чуть позже – это вопрос открытый", – сказал Гутенев.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбравшим местом отдыха курорты России. Соответствующее письмо он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Хамзаев уточнил, что увеличить продолжительность отпуска можно для граждан, у которых есть оплаченная туристическая путевка или оплаченная гостиница в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней.