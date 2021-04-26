Выбравшим отдых в РФ предложили увеличить срок отпуска

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбравшим местом отдыха курорты России, сообщает RT.

Соответствующее письмо он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В своем обращении он напомнил, что каждый год миллионы россиян посещают иностранные курорты. Таким образом они спонсируют зарубежную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы остаться внутри страны и стать источником для развития отечественных курортов.

Хамзаев уточнил, что увеличить продолжительность отпуска можно для граждан, у которых есть оплаченная туристическая путевка или оплаченная гостиница в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней.

В своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин поддержал идею продлить срок выплаты компенсаций части расходов гражданам на отдых внутри страны.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на то, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте.

Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Кешбэк действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.