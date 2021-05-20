Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение своему заместителю Дмитрию Чернышенко лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом. Для этого он поручил ему вылететь на Дальний Восток, сообщает RT.

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края", – заявил глава кабмина.

Мишустин также считает, что туристы должны иметь возможность беспрепятственно посещать Долину гейзеров. Премьер поручил проработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

Слова Чернышенко о том, что если посетителей в Долине гейзеров будет много, то они просто вытопчут все, прокомментировал Владимир Путин. По мнению главы государства, туристы не вытопчут долину на Камчатке, если там продумать необходимую инфраструктуру.

Ранее на цифровом туристическом сервисе Russpass появились идеи для путешествий по российскому Дальнему Востоку. Среди направлений – Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Доступно более 40 предложений, в том числе по вулканам Камчатки, природному заповеднику "Остров Врангеля", зоопарку с сивучами.

Так, в Камчатском крае Russpass предлагает несколько вариантов отдыха. Туристы могут посетить термальные источники полуострова и Долину гейзеров, раньше всех в России встретить рассвет или увидеть самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевскую сопку.