Идеи для поездок по Дальнему Востоку появились на платформе Russpass

Фото: depositphotos/089324

На цифровом туристическом сервисе Russpass появились идеи для путешествий по российскому Дальнему Востоку. Среди направлений – Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Доступно более 40 предложений, в том числе по вулканам Камчатки, природному заповеднику "Остров Врангеля", зоопарку с сивучами (ушастыми тюленями). Пользователи Russpass могут сами составить индивидуальный маршрут или же выбрать готовый тур", – говорится в материале.

Так, в Камчатском крае Russpass предлагает несколько вариантов отдыха. Туристы могут посетить термальные источники полуострова и Долину гейзеров, раньше всех в России встретить рассвет или увидеть самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевскую сопку.

На Чукотке можно посетить остров Итыгран. Также съездить можно в Государственный природный заповедник "Остров Врангеля". На Russpass есть информация и об озере Эльгыгытгын, бухте Провидения и других достопримечательностях Чукотского автономного округа.

Более 20 разных вариантов для путешествий Russpass предлагает на Сахалине. Так, любой желающий может посетить остров Итуруп и Шикотан, вулканы и водопады. Об особенностях региона с его переплетениями русских и азиатских традиций можно узнать в местном краеведческом музее. Russpass также предлагает посетить сивучей в природном зоопарке, который расположен рядом с городом Невельском.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в туристическом сервисе Russpass стали доступны три новые функции. Теперь авторизоваться можно через соцсети и популярные онлайн-сервисы. Также у пользователей появилась возможность планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Кроме того, появилась интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами.

Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.