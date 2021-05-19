Путин прокомментировал слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

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Туристы не вытопчут Долину гейзеров на Камчатке, если там продумать необходимую инфраструктуру, заявил Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который выразил опасения, что если посетителей в долине будет много, то они просто вытопчут все. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы про Долину гейзеров сказали, что больше народу туда нельзя пустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело. Как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть", – сказал президент на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Российский лидер отметил, что нужно подумать о деталях.

"А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут", – отметил Путин.

Ранее на цифровом туристическом сервисе Russpass появились идеи для путешествий по российскому Дальнему Востоку. Среди направлений – Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Доступно более 40 предложений, в том числе по вулканам Камчатки, природному заповеднику "Остров Врангеля", зоопарку с сивучами.

Так, в Камчатском крае Russpass предлагает несколько вариантов отдыха. Туристы могут посетить термальные источники полуострова и Долину гейзеров, раньше всех в России встретить рассвет или увидеть самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевскую сопку.

