Названы авианаправления, на которые больше всего вырос спрос этой весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В России этой весной больше всего выросло число бронирований авиабилетов из Москвы в Горно-Алтайск. Рейтинг составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, сообщает RT.

В частности, по сравнению с весной 2019 года число бронирований по маршруту Москва – Горно-Алтайск выросло в 15 раз. Чек при этом сократился на 47% – с 26,2 до 13,8 тысячи рублей в оба конца.

На втором месте находится направление Санкт-Петербург – Саратов. Количество бронирований по этому маршруту выросло более чем в шесть раз. Средний чек за билеты сократился на 39% – с 14,5 до 8,8 тысячи рублей туда–обратно.

Третье место занимает направление Симферополь – Минеральные Воды. Число бронирований выросло более чем в пять раз. Средний чек сократился на 23% – с 8,4 до 6,4 тысячи рублей в оба конца.

Также в рейтинг попали такие направления, как Сочи – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Белгород, Москва – Геленджик, Симферополь – Нижний Новгород, Южно-Сахалинск – Курильск, Уфа – Сочи и Симферополь – Казань.

Ранее сообщалось, что самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно купить за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, проживание и питание. За такую сумму можно слетать на курорты Крыма. Именно там с начала месяца цены упали в среднем на 40%, рассказали специалисты.

Немного дороже обойдется поездка в Сочи и Анапу. Отпуск там будет стоить от 28 тысяч рублей. Это в два раза меньше, чем во время майских праздников.

Среди самых доступных зарубежных пляжных направлений – Абхазия. Поездка туда обойдется как минимум в 26 тысяч рублей. В Грецию можно съездить не менее чем за 66 тысяч рублей. Отпуск на Кипре обойдется в 80 тысяч рублей. Эмираты будут дороже. Тур можно купить минимум за 88 тысяч рублей.