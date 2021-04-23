Эксперты назвали число россиян, готовых отправиться на отдых в Египет

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что около 200 тысяч россиян в месяц готовы отправиться на отдых в Египет, сообщает РИА Новости.

"Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса – около 200 тысяч путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры готовы отправлять на египетские курорты свыше 260 тысяч туристов в месяц. По предварительной оценке, объемы перевозок этого года будут сопоставимы или даже выше.

До этого президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами.