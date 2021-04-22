Названы страны, которые скоро откроются для российских туристов

Несмотря на приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией, появились другие страны, которые заявили о потенциальной готовности принять российских туристов этим летом. Рассказываем, какие государства планируют открыть границы для россиян в ближайшее время.

Черногория

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Министр финансов Черногории Милойко Спаич заявил, что страна отменит все ограничения на въезд туристов из России, включая ПЦР-тестирование на коронавирус. С 1 июня правительство планирует запустить рейсы новой национальной авиакомпании и за лето увеличить турпоток на 60%.





Милойко Спаич министр финансов Черногории Будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование.

Ограничения по въезду в страну также будут сняты для граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Ранее власти Черногории заявляли, что россияне могут въехать в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Египет

По сообщению МИД, чартеры на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странами Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.





Михаил Богданов спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странами Африки, заместитель министра иностранных дел России Все идет по плану. Думаю, скоро объявят (о возобновлении рейсов. – Прим. ред.). Все практически решено.

О возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Египта ранее также сообщал глава МИД Сергей Лавров. "За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", – отметил Лавров.

Кроме того, в феврале этого года Египет и Россия договорились о возобновлении чартерного сообщения, но точная дата не была определена. Сейчас часть российских туристов летают на курорты Египта через Каир.

Израиль

Власти Израиля рассчитывают открыть границы для российских туристов с 23 мая. При этом будет установлена квота на число людей, которое может въехать в страну за один день. Посетить Израиль смогут только вакцинированные туристы.

Перед посадкой туристам необходимо будет пройти ПЦР-тест. Повторный тест и серологический анализ для подтверждения вакцинации или выздоровления от COVID-19 понадобятся по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.





из документа израильской программы по началу приема групп вакцинированных от ковида иностранных туристов С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов, так как будет легче отслеживать их перемещение. Группы начнут прибывать с 23 мая в соответствии с установленной квотой, а по результатам первого этапа будет изучена возможность въезда для туристов вне групп, если уровни заболеваемости будут оставаться на нынешнем уровне.

Италия

Этим летом есть шанс отдохнуть и на итальянских побережьях. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что, скорее всего, страна сможет принять туристов из России в сезон 2021 года. Но точная дата открытия границ пока неизвестна.





Паскуале Терраччано посол Италии в Москве Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом.

Кроме того, россиянам можно будет обновить туристические визы с истекшим сроком действия за время пандемии. "Мы сейчас приступим к обновлению, оформлению тех (туристических. – Прим. ред.) виз, которые истекли в течение периода пандемии. Следовательно, мы можем сейчас выдавать визы, независимо от того, когда можно будет пересекать границу", – заявил Терраччано.

С 26 апреля в Италии планируют постепенно открывать для посещения музеи, кинотеатры, бары и рестораны. При этом заведения общепита будут работать только на открытом воздухе с ограниченным числом посетителей. Возможность посещать пляжи и бассейны предварительно будет открыта с 15 мая.

Список стран, которые уже открыли свои границы для российских туристов, можно посмотреть здесь.