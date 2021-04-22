Какие улицы перекроют в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

22 апреля, 12:03

Главная / Истории /

Названы страны, которые скоро откроются для российских туристов

Черногория, Египет, Италия: какие страны откроются летом для туристов из России
туризм

Несмотря на приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией, появились другие страны, которые заявили о потенциальной готовности принять российских туристов этим летом. Рассказываем, какие государства планируют открыть границы для россиян в ближайшее время.

Черногория

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Министр финансов Черногории Милойко Спаич заявил, что страна отменит все ограничения на въезд туристов из России, включая ПЦР-тестирование на коронавирус. С 1 июня правительство планирует запустить рейсы новой национальной авиакомпании и за лето увеличить турпоток на 60%.

Будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование.
Милойко Спаич
министр финансов Черногории

Ограничения по въезду в страну также будут сняты для граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Ранее власти Черногории заявляли, что россияне могут въехать в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Египет

Фото: depositphotos/prescott10

По сообщению МИД, чартеры на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странами Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Все идет по плану. Думаю, скоро объявят (о возобновлении рейсов. – Прим. ред.). Все практически решено.
Михаил Богданов
спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странами Африки, заместитель министра иностранных дел России

О возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Египта ранее также сообщал глава МИД Сергей Лавров. "За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", – отметил Лавров.

Кроме того, в феврале этого года Египет и Россия договорились о возобновлении чартерного сообщения, но точная дата не была определена. Сейчас часть российских туристов летают на курорты Египта через Каир.

Израиль

Фото: depositphotos/rglinsky

Власти Израиля рассчитывают открыть границы для российских туристов с 23 мая. При этом будет установлена квота на число людей, которое может въехать в страну за один день. Посетить Израиль смогут только вакцинированные туристы.

Перед посадкой туристам необходимо будет пройти ПЦР-тест. Повторный тест и серологический анализ для подтверждения вакцинации или выздоровления от COVID-19 понадобятся по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов, так как будет легче отслеживать их перемещение. Группы начнут прибывать с 23 мая в соответствии с установленной квотой, а по результатам первого этапа будет изучена возможность въезда для туристов вне групп, если уровни заболеваемости будут оставаться на нынешнем уровне.
из документа израильской программы по началу приема групп вакцинированных от ковида иностранных туристов

Италия

Фото: depositphotos/pandionhiatus3

Этим летом есть шанс отдохнуть и на итальянских побережьях. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что, скорее всего, страна сможет принять туристов из России в сезон 2021 года. Но точная дата открытия границ пока неизвестна.

Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом.
Паскуале Терраччано
посол Италии в Москве

Кроме того, россиянам можно будет обновить туристические визы с истекшим сроком действия за время пандемии. "Мы сейчас приступим к обновлению, оформлению тех (туристических. – Прим. ред.) виз, которые истекли в течение периода пандемии. Следовательно, мы можем сейчас выдавать визы, независимо от того, когда можно будет пересекать границу", – заявил Терраччано.

С 26 апреля в Италии планируют постепенно открывать для посещения музеи, кинотеатры, бары и рестораны. При этом заведения общепита будут работать только на открытом воздухе с ограниченным числом посетителей. Возможность посещать пляжи и бассейны предварительно будет открыта с 15 мая.

Список стран, которые уже открыли свои границы для российских туристов, можно посмотреть здесь.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать