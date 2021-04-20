МИД сообщил об открытии чартеров в Египет в "ближайшее время"

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Чартерные рейсы на курорты Египта могут быть возобновлены в ближайшее время. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
Речь идет о полетах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
"Все идет по плану. Думаю, скоро объявят (о возобновлении рейсов. – Прим. ред.). Все практически решено", – приводит ТАСС слова Богданова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также рассказал, что авиасообщение между Россией и курортами Египта может возобновиться в скором времени. Министр подтвердил заинтересованность России в данном вопросе. По его словам, в стране видят хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма.
Перед этим министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами.
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