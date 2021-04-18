Названы популярные направления для отдыха по России на майские праздники

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Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснили, какие путешествия на майские праздники пользуются у россиян наибольшим спросом. Об этом сообщает RT.

По данным аналитиков, самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва – Симферополь. Средний чек за билеты на данном направлении вырос на 4% с 2019 года. Теперь перелет в одну сторону обойдется в 6 618 рублей вместо 6 378 рублей.

В тройку наиболее востребованных российских направлений также вошли маршруты Москва – Сочи и Москва – Краснодар. В обоих случаях средний чек снизился – на 2 и 10% соответственно.

Средний чек за перелет по России в одну стороны за период с 1 по 10 мая 2021 года составляет 7 399 рублей. По данным "Туту.ру" изменения за последние два года практически нет. В аналогичном периоде 2019 года, как следует из отчета, цена за один перелет составляла 7 321 рубль.

Ранее стало известно, что на фоне ограничения авиаперелетов в Турцию россияне стали чаще искать билеты в Грецию, Египет и на Кипр. В России билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31% чаще, в Сочи – на 30%, в Симферополь – на 27%.