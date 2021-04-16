В Крыму опровергли информацию о резком повышении цен на отдых

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Информация о значительном всплеске стоимости отдыха на курортах Крыма не соответствует действительности и была раздута искусственно, заявил председатель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наши санатории не поднимали цены практически. Во многом информация о резком скачке цен искусственно раздута", – сказал он.
Черняк отметил, что ряд гостиниц и других объектов размещения действительно поднял цены на свои услуги, однако это вызвано проведением работ по улучшению сервиса и модернизацией.
"Когда туристам предлагают гостиницу нового уровня с большим количеством и качеством услуг, то и цена, соответственно, меняется", – пояснил Черняк.
Ранее российские СМИ сообщили о резком подорожании проживания в отелях в Краснодарском крае и Крыму. Оценки при этом давались самые разные – от 30 до 50 и даже 100%. Ситуацию проанализировали эксперты в туристической сфере, которые отметили отсутствие значительного повышения цен.
При этом также сообщалось, что отдых в Сочи на майские праздники резко подорожал в связи с закрытием авиасообщения с Турцией. По данным президента Ассоциации отельеров Сочи Анны Нетягиной, в среднем отдых в этом городе подорожал на 50%. Она также добавила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20%, а другие – на 100%.
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