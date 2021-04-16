Эксперты рассказали, подорожал ли отдых в России после закрытия Турции

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Представители крупных туроператоров РФ рассказали, как повлияла остановка авиасообщения с Турцией на цены на курортах России. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Отмечается, что ряд российских СМИ пишет о резком подорожании проживания в отелях в Краснодарском крае и Крыму. Оценки при этом даются самые разные – от 30 до 50 и даже 100%. Ситуацию проанализировали несколько экспертов в туристической сфере.

"Можно, конечно, "козырять" какими-то отдельными скриншотами с Booking, можно приводить в пример отдельные продажи последних номеров в востребованных отелях по завышенным ценам, можно спекулировать ценами пятизвездников в Крыму, которые всегда были высокими. Но никакого значимого повышения цен в целом по курортам Черноморского побережья по сравнению с периодом до 12 апреля наша статистика не фиксирует", – уточнил гендиректор Национального туроператора Илья Уманский.

Его коллега Сергей Ромашкин, в свою очередь, рассказал, что колебания стоимости остаются в рамках 1,5%. При этом в крупной фирме, в которой занимаются Россией и Турцией, отметили, что подорожание наблюдается только на отдельных объектах.

"Ситуация с тем, что некоторые отели черноморских курортов в сегменте высокого уровня повышали цены на майские праздники или на лето, прослеживалась и до появления новостей по Турции", – отметила директор департамента рекламы и PR еще одного крупного туроператора Анна Филатовская.

Она подчеркнула, что у этих отелей отмечается динамическое ценообразование. По ее словам, повышение цен в них фиксируется в среднем в неделю на несколько процентов, объяснив это загруженностью номеров из-за приближающегося сезона.

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.

