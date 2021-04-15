Эксперт объяснил, почему растут цены на внутренний туризм в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Повышение стоимости туров на российские курорты объясняется отсутствием конкуренции на рынке на фоне приостановки авиасообщения с Турцией, заявил глава общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

"Ну, тут одна причина объективная – отсутствие конкуренции. Турция закрыта, цены быстро пошли вверх, как только Турция откроется, то цены пойдут вниз", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Давыденко, цены на внутренний туризм взлетели из-за резкого повышения спроса. Им воспользовались все участники рынка, в том числе владельцы гостиниц.

"Здесь обвинять владельцев гостиниц, что они пытаются нажиться, наверное, можно, но я думаю, что это повсеместная практика. У людей нет вариантов сейчас, к сожалению. После закрытия Турции все направления перестали быть конкурентоспособными. Остались Россия, Абхазия, которая продана вся на май, а больше ничего нету", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время спрос на размещение значительно превышает предложение и возможности, которыми обладают представители гостиничного бизнеса.

"То, что они (цены. – Прим. ред.) будут падать, я не думаю. То, что они могут остановиться на какой-то период, наверное, да. Все-таки сейчас Федеральная антимонопольная служба подключится, и Ростуризм должен этим заниматься, и другие ведомства", – полагает Давыденко.

Ранее сообщалось, что отдых в Сочи на майские праздники резко подорожал в связи с закрытием авиасообщения с Турцией. По данным президента Ассоциации отельеров Сочи Анны Нетягиной, в среднем отдых в этом городе подорожал на 50%. Она также добавила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20%, а другие – на 100%.