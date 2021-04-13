В Кремле объяснили ограничение авиасообщения с Турцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки и связано исключительно со вспышкой заболеваемости COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, не имеет", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, приостановка авиасообщения вызвана эпидемиологической обстановкой в стране.

"Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям. А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.