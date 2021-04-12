Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля

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Оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом в России принял решение о приостановлении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Приостановка авиасообщения с Турцией

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года", – отметила Голикова.

Вице-премьер уточнила, что исключение составят направления, обслуживающие совместную работу России и Турции по строительству атомной электростанции "Аккую" и вывоз российских туристов из страны. Кроме того, сохранится осуществление двух рейсов в неделю по направлениям Москва – Стамбул, Стамбул – Москва.

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории РФ в этот же период", – сказала Голикова.

При этом она подчеркнула, что находящиеся в Турции россияне смогут продолжить отдых или вернуться чартерами.

По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали свыше 500 тысяч россиян.

"На период с 15 апреля по 31 мая, по нашим данным, туры в Турцию забронировали более 500 тысяч человек", – передает ее слова ТАСС.

Приостановка авиасообщения с Танзанией

Также было принято решение о приостановлении авиасообщения с Танзанией.

"На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года", – рассказала вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что приоритетом властей РФ является сохранение здоровья российских граждан. Решение о приостановлении авиасообщения с Турцией и Танзанией было принято исходя именно из этого принципа, отметила она.

В Ростуризме подчеркнули, что организованные туристы в Турции и Танзании могут вернуться в Россию по окончании отдыха, более ранний возврат надо согласовать с туроператором.

Меры поддержки туроператоров

Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию.

Речь об отмене взносов в резервный фонд, сокращении и отсрочке уплаты взносов в ФПО Турпомощи в этом году, пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Также в настоящее время специалисты изучают субсидии туроператорам за вывозные рейсы из этих стран, кроме того, прорабатывают другие меры поддержки.

Что делать туристам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, что в сложившейся ситуации у планировавших отпуск в Турции или Танзании есть два варианта.



Дмитрий Горин Это перебронировать путешествия на более поздние даты или при наличии возможности найти равнозначный турпродукт по другим направлениям. Турция – самое популярное направление, поэтому очень непросто будет переносить сроки поездки.

Он добавил, что, поскольку угроза безопасности объявлена не была, аннулировать уже проданные туры туроператорам крайне невыгодно. При этом, по его словам, туристические компании будут максимально помогать туристам перебронировать путешествия.

Ситуация с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире остается нестабильной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рост случаев COVID-19 наблюдается во многих странах Европейского союза. В связи с этим Попова призвала не торопиться со снятием ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Также она рассказала, что число выявленных в России случаев заражения "британским" штаммом коронавируса возросло до 128. Также выявлено 16 случаев заражения "южноафриканской" мутацией.

По словам Поповой, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.

"Мы отмечаем, что из Турецкой Республики наши сограждане привозят самые разные мутировавшие штаммы", – сказала Попова.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, действующий первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что в настоящее время поездки в Турцию не являются безопасными из-за эпидемиологической ситуации. Специалист посоветовал обратиться к внутреннему туризму.