Онищенко назвал отдых в Турции небезопасным

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что поездки в Турцию сейчас небезопасны, поэтому россиянам лучше провести отпуск в этом году внутри страны.
По его мнению, система здравоохранения Турции не справляется с эпидемиологической ситуацией, а также страна не готова к туристическому сезону.
"У них разбежался персонал, который там работал из бывших наших [советских] республик, они не подготовятся к сезону. Это будет сервис плохой и небезопасный", – отметил Онищенко.
Депутат призвал Ростуризм делать все для повышения качества отдыха в России, а гражданам предложил посетить побережье Черного моря.
"Давайте мы сегодня, в это лето максимально используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна", – сказал он.
Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать путевки в Турцию после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте в этой стране числа заболевших коронавирусной инфекцией.
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