В России снизился спрос на путевки в Турцию

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Россияне стали реже покупать путевки в Турцию после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте в этой стране числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на участников рынка.
"За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", – рассказала руководитель единого расчетного центра сети турагентств Элина Зевелева.
Эту информацию подтвердили и в других компаниях.
Руководитель сети туристической розницы Алексан Мкртчян отметил, что многие путешественники ждут, что 9 апреля появится ясность по поводу того, ограничат ли полеты в Турцию государство или будут приняты другие меры, сокращающие турпоток.
"Мы обычно продаем по 150–200 туров в Турцию ежедневно. А за последние два дня продажи упали примерно на 25 процентов", – рассказал Мкртчян.
При этом он выразил уверенность, что спрос на путевки в Турцию восстановится сразу после того, как нормализуется информационный фон.
Накануне Попова сообщила, что различные мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в Турции за последние недели заболеваемость COVID-19 выросла в 3,5 раза, там ситуация осложняется очень быстро.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.
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