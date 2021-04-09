В России снизился спрос на путевки в Турцию

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Россияне стали реже покупать путевки в Турцию после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте в этой стране числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на участников рынка.

"За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", – рассказала руководитель единого расчетного центра сети турагентств Элина Зевелева.

Эту информацию подтвердили и в других компаниях.

Руководитель сети туристической розницы Алексан Мкртчян отметил, что многие путешественники ждут, что 9 апреля появится ясность по поводу того, ограничат ли полеты в Турцию государство или будут приняты другие меры, сокращающие турпоток.

"Мы обычно продаем по 150–200 туров в Турцию ежедневно. А за последние два дня продажи упали примерно на 25 процентов", – рассказал Мкртчян.

При этом он выразил уверенность, что спрос на путевки в Турцию восстановится сразу после того, как нормализуется информационный фон.

Накануне Попова сообщила, что различные мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в Турции за последние недели заболеваемость COVID-19 выросла в 3,5 раза, там ситуация осложняется очень быстро.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

