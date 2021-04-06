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Общество

13:16

В России зафиксировали 103 случая заражения "британским" штаммом коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории России зафиксировано 103 случая заражения "британским" штаммом коронавируса и 10 случаев "южноафриканским", рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обнаружено 103 (случая. – Прим. ред.) "британского" варианта и 10 "южноафриканских", – заявила Попова на заседании Координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.

Также она отметила, что в России не наблюдается широкого распространения мутировавших штаммов, однако исключать этого не стоит.

Ранее Анна Попова отметила, что выявление случаев заражения "британским" штаммом в России свидетельствует о том, что РФ контактирует с другими странами, так как все случаи были завезены извне. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "британский" штамм в России распространен мало благодаря ограничительным мерам.

По словам Владимира Путина, российская вакцина от коронавируса эффективно действует против всех известных разновидностей инфекции.

В Москве выявили 1 876 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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