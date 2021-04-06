В России зафиксировали 103 случая заражения "британским" штаммом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На территории России зафиксировано 103 случая заражения "британским" штаммом коронавируса и 10 случаев "южноафриканским", рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Обнаружено 103 (случая. – Прим. ред.) "британского" варианта и 10 "южноафриканских", – заявила Попова на заседании Координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.
Также она отметила, что в России не наблюдается широкого распространения мутировавших штаммов, однако исключать этого не стоит.
Ранее Анна Попова отметила, что выявление случаев заражения "британским" штаммом в России свидетельствует о том, что РФ контактирует с другими странами, так как все случаи были завезены извне. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "британский" штамм в России распространен мало благодаря ограничительным мерам.
По словам Владимира Путина, российская вакцина от коронавируса эффективно действует против всех известных разновидностей инфекции.
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