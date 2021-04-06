Кинологи рассказали, каких собак можно привить от COVID-19

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Вакцинировать от коронавируса можно только здоровых собак. С таким заявлением выступила Российская кинологическая федерация (РКФ).
В организации подчеркнули, что гордятся тем, что Россия создала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных.
В пресс-службе РКФ отметили, что массовая вакцинация животных может быть полезна для звероводческих ферм.
"Что касается домашних животных, то если данную вакцину отнесут к базовым, то ее применение будет регламентировано графиком. Если эта вакцина будет являться дополнительной, то ее будут получать собаки на основании информации о риске встретить возбудитель в том регионе, где проживает животное, при том образе жизни, которое оно ведет, и на основании оценки соотношения соотношения риска и пользы", – цитирует РКФ РИА Новости.
В организации уточнили, что перед вакцинацией животное обязательно должен осмотреть ветеринар. Прививку стоит отложить, если у животного течка, беременность или оно недавно перенесло операцию. Для собак, склонных к появлению аллергических реакций, необходимо применять вакцину с осторожностью.
"Даже если ваш питомец полностью здоров, рекомендуем проконсультироваться с ветеринарным врачом, прежде чем вакцинировать собаку от COVID-19", – сказали в РКФ.
31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению лекарственных средств для животных.
Вакцинация домашних животных от COVID-19 может стать обязательной
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