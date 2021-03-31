В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции для животных зарегистрирована в России. Об этом сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.
"Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), зарегистрирована в России", – сообщил заместитель руководителя ведомства Константин Савенков.
Он пояснил, что на сегодняшний день данная вакцина является единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных.
Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению препаратов для животных ФГБУ ВНИИЗЖ, заключил представитель Россельхознадзора.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 среди детей. Клинические испытания могут начаться в ближайшие два месяца.
По словам Мурашко, в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Министр также заявил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.
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