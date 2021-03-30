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Общество

17:05

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать охват тестами на COVID-19 любым методом

медицина общество

Роспотребнадзор дал разрешение обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестами на коронавирусную инфекцию любым методом, а не только ПЦР. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, которое было опубликовано на портале правовой информации.

По ее словам, необходимо обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса не менее 200 исследований на 100 тысяч населения.

"Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия занимает третье место в списке стран – лидеров по охвату тестированием на коронавирусную инфекцию. В настоящее время результаты 99% проведенных тестов выдаются пациентам менее чем за 48 часов.

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