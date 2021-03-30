Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19

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Россия занимает третье место в списке стран – лидеров по охвату тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием", – рассказала Брагина.

По ее словам, в настоящее время результаты 99% проведенных тестов выдаются пациентам менее чем за 48 часов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что возможности диагностики постоянно развиваются и уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

За последние сутки в России выявили 8 277 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 536 820 случаев COVID-19.